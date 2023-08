◆ストール&スカーフ専門のm・m collectionのウールの

エルメス コットンパレオ 大気の狂気 シャネル ヴィトン フォクシー グッチ

ストールです

◆紫色と刺繍が美しい

コンビネーションストール



◆1年くらい前に15,000円くらいで購入した物です未使用品です

◆箱のまま保管しておりますが、発送時は箱から出して、ネコポス(匿名配送)でお送りします

《箱のまま発送希望の方は➕500円にて賜ります

箱のままを希望の方のみご購入前にコメントください》

◆巻いた時の優しいフォルムがデイリーユースにぴったり

保湿性が高く吸湿性にも優れているウールは汗をかいても蒸れにくく、快適な暖かさを保ちます。伸縮性があり巻いた時の柔らかさ、肌なじみの良さが特徴です。細番手のウール糸を使用し、薄手で軽量ながら充分暖かく、巻いた時の優しいフォルムがデイリーユースにぴったりです。

◆サイズ(約)

中央部分の幅 70㎝

長さ 170㎝

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆完品をお求めの方は、購入をご遠慮ください。

◆即購入大歓迎

◆送料込(匿名配送)

◆発送は、ビニール袋で防水対策を致します

(再利用の梱包材を使用します)

◆お値引き交渉はご遠慮ください

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

カラー···パープル

素材···ウール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

