【人気商品】 【60's 】FFAジャケット その他

大阪の古着屋で購入しました。

【極美品】アヴィレックス ファイター フォト スタンド ジップ ジャケット



harapeco store Bicolor Boa Blouson

今年の秋に着る予定がないので出品します。

【NBA】Brooklyn Nets ビックロゴ フリースジャンパー ファー



Supreme / The North Face Polartec Fleece

身長170センチ67キロでも良いサイズ感で着用できていました。

komakino 初期ポンチョコート激レア

サイズ表記はありませんがおそらく42くらいです。

エイケイエムakmエコファーフードラップブラックカモs



Patagonia rhythm リズムシリーズ チャズジャケット L

右脇あたりに少し破れがありますが色も残っていて状態は悪くないかと。

JieDa(ジエダ) SUMMER WOOL 2TONE JACKET



完売商品 VOAAOV ヴォアーブ ワンウォッシュリネンロングコート

シーズンが来たら少し値段を上げようと思っているのでぜひ暇のうちに買っていただけたらと思います。

ブレイブリー購入 BARBOUR MADE IN ENGLAND Lサイズ相当



OAKLEYオークリーCRESCENT 3.0 SHELL JACKET メンズ

あくまで古着のため、多少の汚れや傷はご了承していただきますようお願いいたします。

THANKO 冷蔵服2



jwanderson ジャケット

#古着 #ビンテージ古着 #ffa #アメリカ古着

THE NORTH FACE 『RIMO FREECE JACKET』

#FFA #60s #60年代 #usa

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

大阪の古着屋で購入しました。今年の秋に着る予定がないので出品します。身長170センチ67キロでも良いサイズ感で着用できていました。サイズ表記はありませんがおそらく42くらいです。右脇あたりに少し破れがありますが色も残っていて状態は悪くないかと。シーズンが来たら少し値段を上げようと思っているのでぜひ暇のうちに買っていただけたらと思います。あくまで古着のため、多少の汚れや傷はご了承していただきますようお願いいたします。#古着 #ビンテージ古着 #ffa #アメリカ古着#FFA #60s #60年代 #usa

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

ウジョージレ サイズ2needles フリース レオパード がーくん着用Ader error 2023新作ブレザージャケットTAKUYA∞ 着用ジャケットCHALLENGER COLLEGE DRIZZLER JACKET