ご覧頂きありがとうございます。

■brand

MANASTASH / マナスタッシュ

■size

M

着丈 68

肩幅 49

身幅 57

袖丈 65

■color / design

navy / ネイビー

denim / デニム

キルティング

プルオーバージャケット

ボア

THERMOLITE

■fabric

※写真9枚目参照

■condition

シミや汚れ等のダメージはございません。

ボタンの留めが多少緩くなっております。

古着であることをご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。

↓出品中のアイテムは以下リンクからご覧頂けます。

#tatata_jacket

#tatata_all

ヴィンテージ、古着を中心に出品しております。

オーバーサイズ・ビッグシルエット・ゆるだぼのサイズ感のものが多く、メンズ、レディース問わずユニセックスで着用頂けます。

複数購入の際にはお値引き可能ですので、是非ご相談下さい。

管理番号:C-89

カラー···ブルー

ジップ・ボタン···プルオーバー

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マナスタッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。■brandMANASTASH / マナスタッシュ■sizeM着丈 68肩幅 49身幅 57袖丈 65■color / designnavy / ネイビーdenim / デニムキルティングプルオーバージャケットボアTHERMOLITE■fabric※写真9枚目参照■conditionシミや汚れ等のダメージはございません。ボタンの留めが多少緩くなっております。古着であることをご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。↓出品中のアイテムは以下リンクからご覧頂けます。#tatata_jacket#tatata_allヴィンテージ、古着を中心に出品しております。オーバーサイズ・ビッグシルエット・ゆるだぼのサイズ感のものが多く、メンズ、レディース問わずユニセックスで着用頂けます。複数購入の際にはお値引き可能ですので、是非ご相談下さい。管理番号:C-89カラー···ブルージップ・ボタン···プルオーバーフード···フードなし季節感···春、秋、冬

