汚れや色変など気になる方

ルシアンペラフィネ ダウンジャケット グリーン

部分的に確認したいところなど、出来るだけ写真を撮ってアップしますので、ご遠慮なくコメントにてお申し付けください!

未使用新品! THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット ブラック



The North Face ヌプシジャケット ブラック ノースフェイス

モンクレールの中でも珍しい白です。

DAIWA PIER39 ダウン ダークネイビー M DOWN navy 51

人と被ること被ることが少なく、冬に白ってとてもお洒落です。ボトムはどんな色にも合いますし、とても使いやすいと思います。

未使用 MONCLER BERILLE モンクレール ベリーユ ダウンジャケット



カナダグース ラブラドールダウンジャケット

素人による検品ですが、白なので汚れを気なされている方もいらっしゃると思いますが、汚れを確認できる箇所はございません。

新品 ノースフェイス メンズS 1996ノベルティヌプシ★NOVELTY



カーハート Bering Parka II ダウンジャケット メンズ 古着 黒

当方、普段は車を使用しているため、着用頻度も少なかったためと思われます。

ノースフェイス 1996 レトロ ヌプシ ジャケット イエロー M



Supreme The North Face 700Fill ダウン



ノースフェイスダウンジャケット イエローメンズM 700フィル 古着

商品名 : MONTCLA GIUBBOTTO ( モンクラ )

サイズ3■新品■モンクレール x 1952 ダウンジャケット DERVO メンズ

購入先 : 直営店

大幅値引中 DESCENTE デサント 水沢ダウン "CREVASSE-S"

サイズ : 3 Lサイズ

レア☆モンクレール*ダウンジャケット

付属品 : ハンガー、ケース

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

