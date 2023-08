■商品状態

2足セット!ジュリアン ヘイクス(Julian Hakes)のサンダル 23cm

・新品、未使用品

セブントゥエルブサーティーサントロペ ハイヒール

正規販売店にてコレクション目的で購入。

memeさま専用 KAAH K201352 レディース

コレクション整理の為、出品致します。

美品 マルニ MARNI サンダル



BIRKENSTOCK Boston Sfb Vl Taupe 23.0cm

■商品紹介

送料込み 美品 箱あり 人気 サボ ピンク

★ TOGA PULLA ✖️ BEAMS

38 ジルサンダー フラット レザー サンダル ブラック ストラップ 24cm

★ メタルスニーカーサンダル

CHANEL★スエードレザー ロゴ刻印バックル サンダル ミュール(35)

★ スポーツサンダル

Chloe クロエ サンダル36 合わせて4点igrssc様専用

★ MIX色

クローバー様専用!マイケルコースサンダル&iPhone11ケース ブラック2点

★ 保存箱付き

CHANEL シャネル ココマーク デニム レザー サンダル 38 1/2

★ 保存袋付き

JIMMY CHOO ジミーチュウ PANDORA ウェッジサンダル

などなど本商品の良いところが多くあり、

新品/39 サカイ × ピエール アルディ コラボ プラットホーム サンダル

即完売の可能性大!最後の1点になりますので、

ポールスミス サンダル(新品・未使用)

お買い求めの際はお早めにご検討下さい。

NIKE ナイキ エアマックスココ airmaxkoko



※期間限定値下げ※エルメス アロハ ラバーサンダル

■カラー

OHGA 新品未使用

ブラック、ワインレッド、ブルー

フェンディサンダル パンプス

黒、赤、青

NIKE エアマックス ココ サンダル ベージュ

※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。

未使用 ジミーチュウ サンダル レディース



希少!ビルケンシュトック マドリッド ゴールド ビッグバックル エナメルレザー

■サイズ(約)

ジェフリーキャンベル パイソン柄 厚底サンダル

サイズ表記:36

HERMES エルメス サンダル 37 ホワイト

日本サイズ:23.0㎝

NIKE エアマックス ココ 24センチ



MABATAKI 美雨 マバタキミウ ファー付きサンダル 花 4460

■ブランド

JIMMY CHOO ビジューアンクルストラップフラットサンダル

TOGA PULLA トーガ プルラ

MOHI モヒ グルカサンダル 23㎝

BEAMSビームス

ディオール DIORスニーカー



値下げジルサンダーネイビー フラットサンダル

■商品

Dr.Martens/ドクターマーチン FORSTER サンダルレディース

サンダル

Dr.Martens kimber 厚底 レザー ストラップ サンダル

写真2枚目の商品を送付致します。

ルイヴィトン フラットサンダル



新品 NIKE エアマックスココ サンダル サンド ナイキ AirMaxKoko

■購入元

Sacai2017秋冬 厚底サンダル

正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。

プントピグロ PUNTO PIGRO CROSS STRAP SANDALS



LE TALON 4cm パールフラットサンダル

■1点限りの限定商品はこちら

Ameri VINTAGE サンダル

#HITSUJIの靴

THE ROW リボン スリングバックサンダル

#HITSUJIのサンダル

美品 ビルケンシュトック メッシーナ サイズ36 23cm相当 ナロー幅

#HITSUJIの出品商品

MARNI マルニ プラットホーム サンダル 厚底 バックストラップ 未使用

今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。

CELINE セリーヌ 14aw ストライプサンダル 厚底サンダル サイズ35



OOFOS ウーフォス ウークロッグ 新品

■購入について

☆新品☆ TSURU by MARIKO OIKAWA Spicaシューズ 36

・即購入、OKです。

6/22終了★定価28600円 新品 ルカ グロッシ TAL製法 サンダル36

・深夜早朝の購入、OKです。

新品 未使用 GUCCI グッチ ノースフェイス コラボ スライドサンダル 39

・お時間を気になさらずご購入宜しくお願い致します。

【美品!】35 ユナイテッドヌード デルタトング グリーン カーキ



NIKE エアマックス ココ サンダル 23cm

■発送方法

RAFIA サンダル

・発送時間については基本24時間以内の発送を致します。

PRADA プラダ 上品べ-ジュ エナメル ウエッジサンダル

・クロネコヤマトを基本使用します。

新品未使用 サキアス MARGUERITEmilieu



SeaRoomlynn Urban beachトングサンダル ブラックM

■ペット、喫煙について

【MBT】BUNTARO C W

・ペットの飼育しておりません。

81☆ドレス多数取り扱い様専用 セリーヌ チャンキーヒールサンダル 36

・喫煙をしておりません。

新品 PELLICO / ペリーコ カッティングレザーサンダル ブラック 黒

また、同居家族内にも喫煙者おりません。

[試着のみ]サイズ8 トリーバーチ サンダル ウェッジソール エスパドリーユ



BIRKENSTOCK ビルケン BOSTON ボストン サンダル 36 ピンク

■注意事項

エイミーイストワール ナローレースアップサンダル新品

・商品ページをしっかり見ずに購入した後に商品について問い合

enfold ENFOLD エンフォルド デコラサンダル

わせがある事があります。対応できない事が多いですので商品

【新品未使用】エルメス 人気 サンダル 《シプレ》 サイズ 37

ページは確実にお読み頂くことを宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド トーガプルラ 商品の状態 新品、未使用

■商品状態・新品、未使用品正規販売店にてコレクション目的で購入。コレクション整理の為、出品致します。■商品紹介★ TOGA PULLA ✖️ BEAMS★ メタルスニーカーサンダル★ スポーツサンダル★ MIX色★ 保存箱付き★ 保存袋付きなどなど本商品の良いところが多くあり、即完売の可能性大!最後の1点になりますので、お買い求めの際はお早めにご検討下さい。■カラーブラック、ワインレッド、ブルー黒、赤、青※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。■サイズ(約)サイズ表記:36日本サイズ:23.0㎝■ブランドTOGA PULLA トーガ プルラBEAMSビームス■商品サンダル写真2枚目の商品を送付致します。■購入元正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。■1点限りの限定商品はこちら#HITSUJIの靴#HITSUJIのサンダル#HITSUJIの出品商品今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。■購入について・即購入、OKです。・深夜早朝の購入、OKです。・お時間を気になさらずご購入宜しくお願い致します。■発送方法・発送時間については基本24時間以内の発送を致します。・クロネコヤマトを基本使用します。■ペット、喫煙について・ペットの飼育しておりません。・喫煙をしておりません。 また、同居家族内にも喫煙者おりません。■注意事項・商品ページをしっかり見ずに購入した後に商品について問い合 わせがある事があります。対応できない事が多いですので商品 ページは確実にお読み頂くことを宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド トーガプルラ 商品の状態 新品、未使用

激レア②展示品✨24⇒23.5前後✨UGG✨ディスコ チェッカー スライド✨厚底【新品未使用】Chloeクロエサンダル Lサイズジルサンダー 型押しレザー トングサンダル サイズ37.5 H97クロックス サンダル カディ(W5 公式21cm)♪新品25cm ウーフォス OOMEGA 厚底 リカバリーサンダル♪ホワイトCELINE セリーヌ サンダルクリスチャンルブタン カタクロウ ウェッジサンダル ピンクドクターマーチン Dr.martens サンダル BLAIR uksize 5メゾンエウレカ MAISON EUREKA TONG HEEL サンダル【マックスマーラ】サンダル