LUNA SEA スレイブ限定のDVDです。

外装は少し傷がありますが、中のDVDはきれいです。

中古品であることをご了承ください。

2回程度しか見ていません。

多分、当時受注販売品だったかと思います。

よろしくお願いいたします。

(もう一枚スレイブ限定DVDを出品しています。2枚購入の場合は500円ずつ値引きいたします。)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

