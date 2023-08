身長40cmほど、重さ1kg赤ちゃんらしく適度な重さで抱っこしやすいです。

ハンドメイドのベビーなので、神経質な方はご遠慮下さい。

かわいいお顔の子です。

ファーストママ募集中。

優しいママ様とご縁があれば幸いです。

画像中赤ちゃんに着せた服

猫ちゃんおしゃぶり 哺乳瓶 付の金額

ジェネシスヒートペイントを使って、毛細血管なども細かくリアルに描かれています☆

優しくお迎えして頂けるお方を

お待ちしております♪

素敵なパパ、ママ様に出会えますように

【素材】

手、足、顔 PVC

胴体部分は布で、綿を詰めている状態です。

お口に磁石がありおしゃぶりできます。

【ヘアスタイル】

モヘア植毛

【まつ毛】

モヘア植毛

●画像は全て実際にお送りする実物の画像です★

●作家さんの刻印などはありません。

○新品ですが、撮影、採寸、検品などで一度開封しております。

○出来るだけ丁寧にお包み致します☆

何かご不明な点がございましたら、

お気軽にコメントお願い致します★

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

身長40cmほど、重さ1kg赤ちゃんらしく適度な重さで抱っこしやすいです。ハンドメイドのベビーなので、神経質な方はご遠慮下さい。かわいいお顔の子です。ファーストママ募集中。優しいママ様とご縁があれば幸いです。画像中赤ちゃんに着せた服 猫ちゃんおしゃぶり 哺乳瓶 付の金額ジェネシスヒートペイントを使って、毛細血管なども細かくリアルに描かれています☆優しくお迎えして頂けるお方をお待ちしております♪素敵なパパ、ママ様に出会えますように【素材】手、足、顔 PVC胴体部分は布で、綿を詰めている状態です。お口に磁石がありおしゃぶりできます。【ヘアスタイル】モヘア植毛【まつ毛】モヘア植毛●画像は全て実際にお送りする実物の画像です★●作家さんの刻印などはありません。○新品ですが、撮影、採寸、検品などで一度開封しております。○出来るだけ丁寧にお包み致します☆何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントお願い致します★

