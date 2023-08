閲覧いただき誠にありがとうございます^ ^

即購入大歓迎でございます。

その他の値段交渉等も随時承ります。詳しくはプロフィールをご覧ください。

◯ 商品の状態:

こちらの商品は 【1】ランクです 。

【新】新品または新品同様に近いもの。

【1】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはない もの。

【2】使用感や部分的にやや傷や汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段古着を買う方なら気にならない程度。

【3】使用感や傷、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。

【4】大きな傷や汚れが見られるもの。古着上級者さんや、気にならない方、リメイクに使われる方におすすめ。

【R】デッドストック or 激レア。

★状態について★

目立った汚れはありません。古着故、多少の使用感はございますが、目立った汚れではございません。普段古着を切られる方でしたら、まだまだお使い頂ける一枚かと思います。

※出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。

ご理解の上、ご購入をお願い致します。

◯ サイズ: L

実寸平置き

着丈/身幅/袖丈/肩幅(㎝)

67/57/68/48

※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ 。

◯ ブランド: FRED PERRY フレッドペリー

◯カラー:ブラック 黒 クリーム色 ホワイト 白

◯ 基本的には、ご購入から3日以内に発送させて頂きます。

発送できない日もございますので、その時はメッセージさせていただきます。

発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便(クロネコヤマト宅急便)で行います。

最後までお読みいただきありがとうございました^ ^

気持ちの良いお取引をどうぞよろしくお願い致します。

【ご案内】

MADE IN USA ブランド から、ドメスティックブランド まで、80's 90's の シャツ Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ジャケット 等のアウターを多数出品中です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

