人気デザイナー 新品 80年代 ビンテージ チェッカーズ STAFF用 Tシャツ 藤井フミヤ ミュージシャン

希少・ビンテージ!!

新品・デットストック♪

非売品、『 チェッカーズ 1987 CONCERT GO TOUR STAFF ONLY 』のスタッフ用Tシャツです。

■生地:綿100%。

■サイズ:フリー。

平置きで、着丈70cm・身幅51cm・肩幅44cm・袖丈23cmくらいになります(素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ)。

※右肩に1箇所、小さな古染みあり(その他見落とし等あるかもしれませんので、ご了承下さい)。

新品ですが、現状販売になりますので、多少の汚れや擦れ傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。

新品 80年代 ビンテージ チェッカーズ STAFF用 Tシャツ 藤井フミヤ



気に入った方いかがでしょうか?

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

