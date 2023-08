フォローしていだだければ10%割り引き

□商品説明 デザイン

□ブランド:

リーバイス

サイズ:

タグ表記

恐らくW33 L35

Lのほうが消えかけてるのではっきりしません

恐らく少し裾上げしてると思います

詳しくは寸法をご覧ください

総丈109(股下の立体を測るのは難しいのでサイドの腰から裾を測っています)

股下83 ウエスト41 ヒップ51 わたり幅31

裾幅20

(cm)

※平置きでの計測です。

素人採寸のため多少の誤差が生じる場合があります。

□状態:

古いデニムなので汚れ色落ちスレなどあります

股下ちょっとほつれかけてますが補修されてます

※詳しくは写真をご覧ください。

□その他注意事項:

自宅保管品です。

(喫煙者なし、ペットなし)

中古品ということをご理解頂いた上でご購入をお願いします。

他フリマサイトでも出品しておりますので、ご購入のタイミングによっては売り切れとなる可能性があります。

申し訳ありませんが、予めご了承ください。

他の商品もこちらからご覧いただけます

⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇

kk00812400

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

