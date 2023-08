最安挑戦！ Nest Robe CONFECTポプリンリネンクルーネック ベスト ベスト

CONFECT定番のUpcycleLino ポプリン クルーネックベストです。日本製、定価24200円

上質なリネン生地とナチュラルカラーが雰囲気抜群です。

シンプルなデザインで、着回ししやすいベストです。

幅広いシーズン、年代の人が着用できてどんなスタイルにも合わせやすいです。

生地感も良く、ディテールがしっかりしているので末永く着用頂けます。

トレンドの女性がオーバーサイズで着用する着こなしにもオススメのアイテムです

サイズ3着丈67身幅54

Nest Robe CONFECTポプリンリネンクルーネック ベスト

状態はキズ、汚れが少ない一般的なUSED品です

目立つダメージ等なくまだまだ問題なく着用頂けます

カラー:ナチュラル

リネン 麻

柄・デザイン···無地

カラー···ベージュ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネストローブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

