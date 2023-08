TOMBOGO × SAUCONY

BUTTERFLY

26cm

新品ですが自宅保管です。

画像で状態をよくご確認いただき納得された上で購入をお願いします。

気になる点があれば質問してください。

ダンボール箱に入れて発送させていただきます。

簡易包装(プチプチなし)になります。

ご了承ください。

らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便への変更は対応させていただきますので変更希望の方は購入前にご連絡ください。

ご検討よろしくお願いします。

通常は1~2日で発送しておりますが出品期間が長くなってきますとたまにある出張、長期休暇で発送できない日(3日間~5日間くらい)がでてきます。

プロフィール欄の一番上に記載しておりますので急ぎで手に入れたい!という方は念のため購入手続き前にご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド サッカニー 商品の状態 新品、未使用

