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ジュゼッペザノッティ Giuseppe zanotti インヒール スニーカー
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Onitsuka Tiger DELECITY デレシティ
New Balance BB550PWA
【新品未使用】NIKE エアモア アップテンポ サミットホワイト 26.5cm
カラー: グレー
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サイズ: 24.5cm
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新品未使用品となります。
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〜商品説明〜
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80年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。足馴染みのよい上質なフルグレインレザーを使用したホワイトアッパーとヴィンテージ感を漂わせるソールを組み合わせたプレミアムな佇まいに、Nロゴのクラックドレザーでギミックをプラスしました。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズで展開します。
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#newbalance #ニューバランス #スニーカー #BB550PWA #グレー #24.5cm #メンズ #レディース
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商品の情報
商品のサイズ
24.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
新品、未使用
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ご覧いただきありがとうございます。New Balance BB550PWAカラー: グレーサイズ: 24.5cm人気モデル新品未使用品となります。※丁寧な梱包と迅速な発送を心がけております。※他フリマサイトにも掲載中のため、突然削除させていただく場合があります。〜商品説明〜80年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。足馴染みのよい上質なフルグレインレザーを使用したホワイトアッパーとヴィンテージ感を漂わせるソールを組み合わせたプレミアムな佇まいに、Nロゴのクラックドレザーでギミックをプラスしました。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズで展開します。#newbalance #ニューバランス #スニーカー #BB550PWA #グレー #24.5cm #メンズ #レディース
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24.5cm
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ニューバランス
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新品、未使用
最高品質の Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA スニーカー
375
45分钟前
最高品質の Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA スニーカー
¥
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(税込) 送料込み
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靴
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Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA
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最高品質の Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA スニーカー
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