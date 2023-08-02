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最高品質の Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA スニーカー

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New Balance BB550PWA
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カラー: グレー
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サイズ: 24.5cm
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〜商品説明〜
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80年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。足馴染みのよい上質なフルグレインレザーを使用したホワイトアッパーとヴィンテージ感を漂わせるソールを組み合わせたプレミアムな佇まいに、Nロゴのクラックドレザーでギミックをプラスしました。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズで展開します。
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#newbalance #ニューバランス #スニーカー #BB550PWA #グレー #24.5cm #メンズ #レディース

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商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます。New Balance BB550PWAカラー: グレーサイズ: 24.5cm人気モデル新品未使用品となります。※丁寧な梱包と迅速な発送を心がけております。※他フリマサイトにも掲載中のため、突然削除させていただく場合があります。〜商品説明〜80年代にリリースされた競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB550」。足馴染みのよい上質なフルグレインレザーを使用したホワイトアッパーとヴィンテージ感を漂わせるソールを組み合わせたプレミアムな佇まいに、Nロゴのクラックドレザーでギミックをプラスしました。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズで展開します。#newbalance #ニューバランス #スニーカー #BB550PWA #グレー #24.5cm #メンズ #レディース

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商品のサイズ24.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態新品、未使用

最高品質の Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA スニーカー

45分钟前

最高品質の Balance ★新品未使用★New スニーカー 24.5cm BB550PWA スニーカー

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