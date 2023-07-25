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【オンライン限定商品】 70年代 アンティーク ハワイ 黒珊瑚 Frank Schirman 彫刻 彫刻/オブジェクト

商品の説明

希少・アンティーク！！
仏像 阿弥陀仏 阿弥陀仏像 ツゲ 木彫 仏具

篠原如雪造　尺八香合（共箱）
６０年代～７０年代頃のハワイ製、『 NA IPO(THE SWEETHEARTS) 』です。
◎古道具 庵々◎江戸時代 木彫木造截金玉眼細工目【妙見菩薩坐像】能勢妙見山厨子付

アグリッパ　胸像
※Made in Hawai 『 BEAUTIES WITH BLACK CORAL(黒珊瑚) 』 From the deep tropical seas of the Hawaiian Islnds 。
中国？　置物　アンティーク　レトロ

大正期・石神「大黒天・石彫り」民衆信仰・財運福徳・背面墨書跡・彩色石彫・時代
※DESIGNS BY FRANK SCHIRMAN。
ペニス　オブジェ。【多用途】。

古い時代中国水晶2点置物　アンティーク
サイズ：高さ１７ｃｍ・横１５ｃｍ・重さ１３００ｇくらいになります（素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ）。
木彫『はな観音』

象牙風　彫金　年代物　根付け　置物
中古になりますので、多少の汚れや擦れ・傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。
骨董仏像 仁王像 金剛力士像 大型

古美術　石眼雲龍文端渓硯　重さ965g 古美術
気に入った方いかがでしょうか？

即決価格【欄間】松に鷹 4.5尺×1.1尺×2.5寸 他に代わりがない一点物

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

寿山石 印材　篆刻　田黄石 石卿在銘

江戸期「弥勒菩薩半跏思惟像」救済仏・楠木・金彩漆箔・一木一刀彫・仏像名品
希少・アンティーク！！６０年代～７０年代頃のハワイ製、『 NA IPO(THE SWEETHEARTS) 』です。※Made in Hawai 『 BEAUTIES WITH BLACK CORAL(黒珊瑚) 』 From the deep tropical seas of the Hawaiian Islnds 。※DESIGNS BY FRANK SCHIRMAN。サイズ：高さ１７ｃｍ・横１５ｃｍ・重さ１３００ｇくらいになります（素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ）。中古になりますので、多少の汚れや擦れ・傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？

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商品の状態やや傷や汚れあり

【オンライン限定商品】 70年代 アンティーク ハワイ 黒珊瑚 Frank Schirman 彫刻 彫刻/オブジェクト

34分钟前

【オンライン限定商品】 70年代 アンティーク ハワイ 黒珊瑚 Frank Schirman 彫刻 彫刻/オブジェクト

¥25,000 ¥14,000

(税込) 送料込み
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