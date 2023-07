【オンライン限定商品】 70年代 アンティーク ハワイ 黒珊瑚 Frank Schirman 彫刻 彫刻/オブジェクト

希少・アンティーク!!

仏像 阿弥陀仏 阿弥陀仏像 ツゲ 木彫 仏具



篠原如雪造 尺八香合(共箱)

60年代~70年代頃のハワイ製、『 NA IPO(THE SWEETHEARTS) 』です。

◎古道具 庵々◎江戸時代 木彫木造截金玉眼細工目【妙見菩薩坐像】能勢妙見山厨子付



アグリッパ 胸像

※Made in Hawai 『 BEAUTIES WITH BLACK CORAL(黒珊瑚) 』 From the deep tropical seas of the Hawaiian Islnds 。

中国? 置物 アンティーク レトロ



大正期・石神「大黒天・石彫り」民衆信仰・財運福徳・背面墨書跡・彩色石彫・時代

※DESIGNS BY FRANK SCHIRMAN。

ペニス オブジェ。【多用途】。



古い時代中国水晶2点置物 アンティーク

サイズ:高さ17cm・横15cm・重さ1300gくらいになります(素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ)。

木彫『はな観音』



象牙風 彫金 年代物 根付け 置物

中古になりますので、多少の汚れや擦れ・傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。

骨董仏像 仁王像 金剛力士像 大型



古美術 石眼雲龍文端渓硯 重さ965g 古美術

気に入った方いかがでしょうか?

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

