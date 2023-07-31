代引き手数料無料 断捨離　色々様専用です★撫松庵セオアルファ浴衣.水色地.桔梗.百合柄★夏きもの 浴衣

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発送詳細
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★コンパクト梱包になります。
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小さく折りたたんで発送いたしますので
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多少のシワはご了承下さいませ。
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★モニターにより多少色目が異なる場合がございます。
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★既製品の為.柄の出方が異なる場合があります。
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★独特のお染の為.多少染めむら等がある場合があります。
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★折りたたんで保管しておりました。
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★自宅保管分ですので多少のシワ等はご了承下さいませ。
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★検品はしておりますが見落とし等ご了承下さいませ。
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★完璧を求められる方はお店でお買い求め下さい。
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