代引き手数料無料 グリッドマン SSSS.GRIDMAN 生動画 トリガーナイト 未開封品 アイドル

●即購入可能

未開封品です。3枚1セットです。

写真は後ほどアップいたします。

TRIGGER Nightにて購入。

補強、防水対策にて発送します。

よろしくお願いいたします。

■商品仕様

20年 夏

TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』の制作時に実際に素材として使用されたアニメーター(動画マン)が描いた「生」の動画をTRIGGERスタッフの手により厳選し、ランダムで3枚パッケージした、1つとして同じものが存在しない商品となります。

※こちらの商品はTVアニメ『SSSS.GRIDMAN』で実際に使用された動画素材がランダムでパッケージされた商品となります。

グリッドマン ダイナゼノン

trigger トリガー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

