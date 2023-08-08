100％本物 Y2K 【Vintage】90s Nylon Vest TEC ベスト

○ Description of item
Stussy WASHED CANVAS PRIMALOFT VEST 黒 S
古着 RRL ダブルアールエル リバーシブル 中綿 ダックベスト 迷彩柄
こちらは、都内の古着屋にて約15000円にて購入した1990-2000年代にかけて発売されたナイロンベストになります。
【人気ヒスガール】HYSTERIC GLAMOUR総柄ベスト裏起毛Mネイティブ
美品 RICK OWENS Bauhaus コットン ベスト
古着屋さん曰く、タグは元々無く、ブランド自体は分からないと仰っておりましたが、ディテール部分にも拘りを感じるSpecialな一品と言っておりました。
Supreme The North Face Cargo Vest Sサイズ
ハンドメイド ベスト インディゴ染め
ドローコードが、フードにも付属している点や、front部分に2箇所ジップが付属していたりと、現行のブランドでDaiwa pier等を彷彿させてくれるデザインとなってます。
US古着【ウエスタンスエードジャケット】フリンジ ネイティブ メンズ2XL
試着のみ ワークマン ペルチェ素子 ICE&HEATER ペルチェベスト
テック系やY2k等の今のファッションシーンに適したデザインとなっており、シンプルになりがちな春夏コーデを進化させてくれます。
RUDE GALLERY ルードギャラリー ベスト
17SS ダメージライダースデニムベスト
何かありましたらコメントお願い致します♪
ナイキ ジョーダン フライト ヘリテージ メンズ ベスト 2XL
vintageノースフェイススキーパトロールベスト90sアーカイブグランジy2k
○ Product Details
Carhartt 80s USA製 ダックベスト ボアベスト ヴィンテージ
ノースフェイス フィッシングベスト アウトドアウェア thenorthface
着丈 63
OLD GAP / leather vest
身幅 54
ワングラビティ one gravity
肩幅 51 cmになります。
Yohji Yamamoto 20AW ピークドラペルジレベスト
Attick by Johnbull ミリタリーベスト
old GAP paletown patagonia パタゴニア シンチラ j.crew ジェイクルー barbour バブアー ラルフローレン noroll comfortable reason ecwcs level7 GEN ウールリッチ woolrich USA コロンビア columbia alwayth
⭐︎様、専用
fat
【最後の1点のみ❗】乗馬のベスト(HIT-air)&鞭(青)
xlarge
LARDINI ジレ / ベスト 48
tommy
ラルフローレン ベスト XL レッド グリーン フード着脱可能 フルジップ 中.
stussy
ノースフェイス ベスト
supreme
[古着]ビンテージ デニムベスト 花柄刺繍 刻印ボタン エイジング 青 レトロ
Gucci
youthloser specialguest リバーシブル ベスト kei
在原みゆ紀 柴田ひかり
Supreme Sherpa Fleece Reversible Work
菅田将暉 小松菜奈
USED ハーレーレザーベスト
ワコマリア
patagonia mars パフボールベストスペシャル
shott
50 ケンゾー KENZO ジレ ベスト シャツ トップス カットソー 花柄
N.HOOLYWOOD bukht iroquois urbanresearch nanouniverse BEAMS ato/UNITED ARROWS/Ciaopanic/EDIFICE/GLOBAL WORK/HARE/STUDIOUS
【希少コラボ】X-LARGE ✖︎ FUBU ニットベスト古着ワンポイント刺繍M.
/mid west//AMERICAN RAG CIE/
Patagonia メンズ クラシック レトロX フリース ベスト
UNITED TOKYO/URBAN RESERCH
空調風神服ベスト 050 24Vハイパワーファン バッテリー Mサイズ
SHAREEF/UNDERCOVER/
ハーレーレザーベスト Harley Davidson
WALK IN CLOSET/FACTOTUM/Name./
【梅雨セール！】リーバイス リメイクデニムベスト メンズ M
ATTACHMENT/soe/PORTER/PADRONE
エンジニアードガーメンツ リバーシブルベスト
MIHARA YASUHIRO/
ダブルアールエル ベスト
Y-3/vivienne west wood man
ティグルブロカンテ ビンテージカンタジャケット
poggy
sacai 23ss 完売品 ネイビーフライトベスト 2
オーバーサイズ、ゆるだぼ、ユニクロユー、サカイ、jordan、ノースフェイスも出品予定ですので、お楽しみに♪
BURBERRY LONDON バーバリーロンドン ワークベスト 希少
ノースフェイス ギアメッシュベスト
＊キャリー The Calee タイガーカモ柄 ベスト M
WYM LOOSE AZE ZIP KNIT VEST EX 店舗限定商品
stussyメッシュニットベスト
○ Description of itemこちらは、都内の古着屋にて約15000円にて購入した1990-2000年代にかけて発売されたナイロンベストになります。古着屋さん曰く、タグは元々無く、ブランド自体は分からないと仰っておりましたが、ディテール部分にも拘りを感じるSpecialな一品と言っておりました。ドローコードが、フードにも付属している点や、front部分に2箇所ジップが付属していたりと、現行のブランドでDaiwa pier等を彷彿させてくれるデザインとなってます。テック系やY2k等の今のファッションシーンに適したデザインとなっており、シンプルになりがちな春夏コーデを進化させてくれます。何かありましたらコメントお願い致します♪○ Product Details着丈 63身幅 54肩幅 51 cmになります。old GAP paletown patagonia パタゴニア シンチラ j.crew ジェイクルー barbour バブアー ラルフローレン noroll comfortable reason ecwcs level7 GEN ウールリッチ woolrich USA コロンビア columbia alwayth fatxlargetommystussysupremeGucci在原みゆ紀 柴田ひかり菅田将暉 小松菜奈ワコマリアshottN.HOOLYWOOD bukht iroquois urbanresearch nanouniverse BEAMS ato/UNITED ARROWS/Ciaopanic/EDIFICE/GLOBAL WORK/HARE/STUDIOUS/mid west//AMERICAN RAG CIE/UNITED TOKYO/URBAN RESERCHSHAREEF/UNDERCOVER/WALK IN CLOSET/FACTOTUM/Name./ATTACHMENT/soe/PORTER/PADRONEMIHARA YASUHIRO/Y-3/vivienne west wood manpoggyオーバーサイズ、ゆるだぼ、ユニクロユー、サカイ、jordan、ノースフェイスも出品予定ですので、お楽しみに♪