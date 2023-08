100％本物 Y2K 【Vintage】90s Nylon Vest TEC ベスト

○ Description of item

こちらは、都内の古着屋にて約15000円にて購入した1990-2000年代にかけて発売されたナイロンベストになります。

古着屋さん曰く、タグは元々無く、ブランド自体は分からないと仰っておりましたが、ディテール部分にも拘りを感じるSpecialな一品と言っておりました。

ドローコードが、フードにも付属している点や、front部分に2箇所ジップが付属していたりと、現行のブランドでDaiwa pier等を彷彿させてくれるデザインとなってます。

テック系やY2k等の今のファッションシーンに適したデザインとなっており、シンプルになりがちな春夏コーデを進化させてくれます。

何かありましたらコメントお願い致します♪

○ Product Details

着丈 63

身幅 54

肩幅 51 cmになります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

