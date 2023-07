◯ MARC JACOBS マークジェイコブス ウール チェスターコート

USA製 MARC JACOBS マークジェイコブス ウール チェスターコート

◯ MADE IN USA

◯ size : XS

肩幅 : 46cm

身幅 : 56cm

着丈 : 123cm

袖丈 : 66cm

◯ 色 : グレー

◯ 素材 : ウール

◯ 商品説明 :

カシミアを思わせる滑らかな肉厚ウールボディに、メンズさながらの重厚なテーラリングが存在感抜群、

上品なグレーのカラーリング、ブラックのライニング、首元のシルバーの襟吊りもアクセントを加えます。

大ぶりなラペル、ウエストまで伸びる長いセンターベント、シームのないミニマムな表情も上品に映え、

マークジェイコブスならではのパワフルで繊細なラグジュアリースタイルを提案するハイクオリティなクリエーションです。

◯ 状態 : 多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

◯ レディースアイテムですが、男性、女性問わず、ユニセックス にお使い頂けるアイテムかと思います。

◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。

◯ ご購入から2~3日で、発送させて頂きます。 発送方法は、追跡機能、補償のついているゆうパック、またはヤマト運輸で行います。

#Sirchive

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド マークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

