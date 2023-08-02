憧れの 激レア WIND AND SEA ウィンダンシー 1周年記念 Tシャツ 中目黒 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WDS NAKAMEGURO (1st anniv.) T-SHIRT
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中目黒店1周年記念モデル希少廃盤完売品モデル
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【condition】新品未開封品
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【fittings】 SEAタグ付き
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【material】 COTTON 100%
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2020年即完売した大変希少なモデルなので
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是非ご検討の程よろしくお願い申し上げます。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ウィンダンシー
|商品の状態
|新品、未使用
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WDS NAKAMEGURO (1st anniv.) T-SHIRT中目黒店1周年記念モデル希少廃盤完売品モデル 【color】WHITE【size】 MEDIUMLENGTH／ 72.0cmSHOULDER／ 47.5cmCHEST ／ 103.0cmSLEEVE／ 17.5cm【condition】新品未開封品【fittings】 SEAタグ付き【material】 COTTON 100%WIND AND SEA 1st anniversary collection2020年即完売した大変希少なモデルなので是非ご検討の程よろしくお願い申し上げます。木村拓哉キムタク長瀬智也熊谷隆志 藤原ヒロシ野口強窪塚洋介コムドットやまとWIND AND SEA ウィンダンシーHYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー UNLIMITED メッシュキャップWINDAND SEA×NEWERANew era ニューエラsupremeシュプリームneighbor hood ネイバーフッドfragment フラグメント genzaiゲンザイGOODENOUGHグッドイナフsnow peakスノーピークPORKCHOPポークチョップMASSESマシスRATSラッツFCRBエフシーアールビー M&MエムアンドエムTENDERLOINテンダーロインMINEDENIMマインデニムWACKO MARIAワコマリNUMBER (N)INEナンバーナインWTAPSダブルタップスDSQUARED2ディースクエアード GOD SELECTION ゴッドセレクション
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ウィンダンシー
|商品の状態
|新品、未使用