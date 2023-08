エレン・フライスとオリヴィエ・ザムによって創刊されたフランスのファッション・写真・カルチャー雑誌『Purple』の第4号です。

現在ほとんど市場に出ていない、大変希少でレアな本だと思います。

Purple number 4 winter '99-'00年 第4号



長期保存していたものなので、スレや日焼け・部分的な折れなどもありますが、破れやページの欠損はなく、保存期間の割にはコンディションは良いと思います。

個人的な見解・見落としなどがある場合、ご留意願います。

ほかでも出品しておりますので、購入前に一度ご連絡ください。

他にも『Purple』を出品しておりますので、興味がおありの方はご覧ください。

大変申し訳ございませんが、こちらの商品は値下げ交渉を受け付けておりません。ただし、複数購入いただける方は送料分のお値引きが可能ですので、コメントにてご連絡ください。

MARK BORTHWICK(マーク・ボスウィック)

Juergen Teller(ユルゲン・テラー)

TAKASHI HOMMA(ホンマタカシ)

TERRY RICHARDSON(テリー・リチャードソン)

MARK GONZALES(マーク・ゴンザレス)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

