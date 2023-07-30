2022人気特価 13.3インチ モバイルモニター 1920×1200 ケース付き 軽量 薄型 ディスプレイ

13.3インチのモバイルモニターです。2023年4月に購入し、3、4回使用しました。

ITPROTECH 12.6インチ バータイプ液晶ディスプレイ

購入価格は20,980円でした。

Dell U2723QE 27インチ 4Kモニター HDR USB-C HUB



XP-Pen 液晶タブレット Artist 13.3 Pro 液タブ

AmazonのEVICIVストアで新品購入したものです。

BENQ MOBIUZ EX2510S 液晶パネル新品 2022年9月製

個人的にはHDMIがフルのものが使用できて便利です！ご参考までに5/26時点でもAmazonで20,980円で販売されていますので、お値打ちかと思います！

ARTIST 15.6 PRO



引越特格LG49WL95C-WE曲面型ウルトラワイドモニター+USB-Cケーブル

・画面の大きさ

モバイルモニター 15インチ モバイルディスプレイ ゲームモニター 液晶パネル

13.3インチ

LG モニター 35WN75C-B 35インチ/フレームレス曲面型ウルトラワイド

→スリムベゼルですのでかっこいいです。

モバイルモニター 13.3インチ 1920×1200 薄型 軽量 ケース付き



ゲーミングモニターBENQ XL2411

・解像度

むむ 様 専用

1920×1200

pixio px248 prime



DELL ALIENWARE AW3821DW 37.5インチゲーミングモニター

・付属品

Dell S2722DGM 27インチ WQHD VA 165hz 湾曲モニター

専用の持ち運びケース

ASUS ゲーミングモニター VZ279HEG1R-J 27インチ/フルHD

電源共有用ケーブル（タイプC-タイプA）＊袋開封済み

DELL 「ALIENWARE 」27インチモニター※超美品

電源＆映像用ケーブル（タイプC−タイプA）＊未開封

Linksys Wi-Fi 6 無線LAN メッシュ対応 MX5300-JP-A

HDMIケーブル（フル）＊未開封

DELL P2421D 23.8インチ QHDモニター

電源供給用のUSB−AC変換アダプタ ＊未開封

【美品】LG 29WN600-W ※26年5月迄の保証付／スタンド無



BenQ ZOWIE RL2460S 24インチ ゲーミングモニター



★PCモニター PHILIPS 24.5型 梱包丁寧 当日発送

ほとんど使用しておりませんので、キレイな状態と思っておりますが、

ギガクリスタ 144Hz

完全な新品をお求めの方や神経質な方の購入はご遠慮ください。

【koara様専用】BenQ PD2700Q 27インチモニター



acer ACER KG241QABIIP 144Hzモニター



Dell エイリアンウェア 240Hz/IPS 24.5インチ

モニタサイズ···13インチ～14インチ未満

ゲーミングモニター aw3418dw エイリアンウェア

解像度（規格）···WUXGA（1920x1200）

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

13.3インチのモバイルモニターです。2023年4月に購入し、3、4回使用しました。購入価格は20,980円でした。AmazonのEVICIVストアで新品購入したものです。個人的にはHDMIがフルのものが使用できて便利です！ご参考までに5/26時点でもAmazonで20,980円で販売されていますので、お値打ちかと思います！・画面の大きさ13.3インチ→スリムベゼルですのでかっこいいです。・解像度1920×1200・付属品専用の持ち運びケース電源共有用ケーブル（タイプC-タイプA）＊袋開封済み電源＆映像用ケーブル（タイプC−タイプA）＊未開封HDMIケーブル（フル）＊未開封電源供給用のUSB−AC変換アダプタ ＊未開封ほとんど使用しておりませんので、キレイな状態と思っておりますが、完全な新品をお求めの方や神経質な方の購入はご遠慮ください。モニタサイズ···13インチ～14インチ未満解像度（規格）···WUXGA（1920x1200）

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DELL U2711B 2Kモニター【限定SALE】ノースマイク ゲーミングモニター 15.6インチ サブモニターWACOM 液晶タブレットcintiq pro 16インチ 純正スタンド付きハイセンス 2020年32型【まろやか茶様専用】Innocn WR40-PRO 40インチBenQ 28インチ4Kモニター EW2880UDell S2522HG 240Hzモニター