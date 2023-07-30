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2022人気特価 13.3インチ モバイルモニター 1920×1200 ケース付き 軽量 薄型 ディスプレイ

商品の説明

13.3インチのモバイルモニターです。2023年4月に購入し、3、4回使用しました。
ITPROTECH 12.6インチ バータイプ液晶ディスプレイ
購入価格は20,980円でした。
Dell U2723QE 27インチ 4Kモニター HDR USB-C HUB

XP-Pen 液晶タブレット　Artist 13.3 Pro　液タブ
AmazonのEVICIVストアで新品購入したものです。
BENQ MOBIUZ EX2510S 液晶パネル新品 2022年9月製
個人的にはHDMIがフルのものが使用できて便利です！ご参考までに5/26時点でもAmazonで20,980円で販売されていますので、お値打ちかと思います！
ARTIST 15.6 PRO

引越特格LG49WL95C-WE曲面型ウルトラワイドモニター+USB-Cケーブル
・画面の大きさ
モバイルモニター 15インチ　モバイルディスプレイ ゲームモニター 液晶パネル
13.3インチ
LG モニター 35WN75C-B 35インチ/フレームレス曲面型ウルトラワイド
→スリムベゼルですのでかっこいいです。
モバイルモニター 13.3インチ 1920×1200 薄型 軽量 ケース付き

ゲーミングモニターBENQ XL2411
・解像度
むむ 様 専用
1920×1200
pixio px248 prime

DELL ALIENWARE AW3821DW 37.5インチゲーミングモニター
・付属品
Dell S2722DGM 27インチ WQHD VA 165hz 湾曲モニター
専用の持ち運びケース
ASUS ゲーミングモニター VZ279HEG1R-J 27インチ/フルHD
電源共有用ケーブル（タイプC-タイプA）＊袋開封済み
DELL 「ALIENWARE 」27インチモニター※超美品
電源＆映像用ケーブル（タイプC−タイプA）＊未開封
Linksys Wi-Fi 6 無線LAN メッシュ対応 MX5300-JP-A
HDMIケーブル（フル）＊未開封
DELL P2421D 23.8インチ QHDモニター
電源供給用のUSB−AC変換アダプタ　＊未開封
【美品】LG 29WN600-W ※26年5月迄の保証付／スタンド無

BenQ ZOWIE RL2460S 24インチ ゲーミングモニター

★PCモニター PHILIPS 24.5型 梱包丁寧 当日発送
ほとんど使用しておりませんので、キレイな状態と思っておりますが、
ギガクリスタ　144Hz
完全な新品をお求めの方や神経質な方の購入はご遠慮ください。
【koara様専用】BenQ PD2700Q 27インチモニター

acer ACER KG241QABIIP 144Hzモニター

Dell エイリアンウェア 240Hz/IPS 24.5インチ
モニタサイズ···13インチ～14インチ未満
ゲーミングモニター aw3418dw エイリアンウェア
解像度（規格）···WUXGA（1920x1200）

DELL U2711B 2Kモニター

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【限定SALE】ノースマイク　ゲーミングモニター 15.6インチ サブモニター

WACOM 液晶タブレットcintiq pro 16インチ 純正スタンド付き

ハイセンス　2020年32型

【まろやか茶様専用】Innocn WR40-PRO 40インチ

BenQ 28インチ4Kモニター EW2880U

Dell S2522HG 240Hzモニター
13.3インチのモバイルモニターです。2023年4月に購入し、3、4回使用しました。購入価格は20,980円でした。AmazonのEVICIVストアで新品購入したものです。個人的にはHDMIがフルのものが使用できて便利です！ご参考までに5/26時点でもAmazonで20,980円で販売されていますので、お値打ちかと思います！・画面の大きさ13.3インチ→スリムベゼルですのでかっこいいです。・解像度1920×1200・付属品専用の持ち運びケース電源共有用ケーブル（タイプC-タイプA）＊袋開封済み電源＆映像用ケーブル（タイプC−タイプA）＊未開封HDMIケーブル（フル）＊未開封電源供給用のUSB−AC変換アダプタ　＊未開封ほとんど使用しておりませんので、キレイな状態と思っておりますが、完全な新品をお求めの方や神経質な方の購入はご遠慮ください。モニタサイズ···13インチ～14インチ未満解像度（規格）···WUXGA（1920x1200）

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

2022人気特価 13.3インチ モバイルモニター 1920×1200 ケース付き 軽量 薄型 ディスプレイ

28分钟前

2022人気特価 13.3インチ モバイルモニター 1920×1200 ケース付き 軽量 薄型 ディスプレイ

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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fdceed5b

 1865

本人確認済
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コメント (5)

fdceed5b
2022人気特価 13.3インチ モバイルモニター 1920×1200 ケース付き 軽量 薄型 ディスプレイ 2022人気特価 13.3インチ モバイルモニター 1920×1200 ケース付き 軽量 薄型 ディスプレイ

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モバイルモニター kksmart 13.5インチ 超薄型 超軽量380g 狭額縁 高輝度400nits 100％色域 画像比自動適合 スピーカー内蔵 HDRモード対応 マグネット保護カバー付き 非光沢IPSパネル2K解像度（2256x1504） USB Type-C/mini HDMI

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モバイルモニター 18.5インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ゲーミングモニター ポータブルディスプレイ IPS液晶パネル 薄型 軽量 非光沢 狭額縁 ノングレア USB Type-C HDMI PS4/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 スピーカー内蔵 M185J02

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楽天市場】モバイルモニター 13.3インチ 軽量 非光沢 高画質 A4

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［在庫限り］13.3インチ量子ドットモバイルモニター(1920×1080/miniHDMI USB Type-C/スピーカー：あり/ADSパネル/カバースタンド＆レザーケース付属)　KIGP133FQ

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