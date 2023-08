levis vintage clothing の後染めカバーオールです。

元々後染めされている製品です。

表記サイズはxsです。

肩幅45 身幅55 着丈64cm です。 素人採寸

柄・デザイン···無地

カラー···ブラック、グレーに近い

状態は一度使用して洗濯し、畳んで保管しておりました。

ナンバーナイン

ブーツ

アンダーカバー

ニューバランス

992

993

m1300jp

ネクサスセブン

靴

NEXUSVII

NIKE

ドイツ軍

ジャーマントレーナー

アメリカ軍

varde77

marka

アタッチメント

片野英児

ファクトタム

ラウンジリザード

マルタンマルジェラ

イギリス軍

フランス軍

軍パン

ガラアーベント

バックラッシュ

パタゴニア

バギーショーツ

ラルフローレン

rrl

levis vintage clothing の後染めカバーオールです。元々後染めされている製品です。表記サイズはxsです。肩幅45 身幅55 着丈64cm です。 素人採寸柄・デザイン···無地カラー···ブラック、グレーに近い状態は一度使用して洗濯し、畳んで保管しておりました。

