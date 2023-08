国産品 《大人気》NIKE☆ナイキ☆L☆銀タグ☆ビッグスウッシュ☆太アーム☆ゆるだぼ スウェット

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

ヴィンテージ商品を中心に出品しております!

こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!

⇒⇒⇒ #utogaria

また、お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい。

たったこれだけです♬

☆10,000円以上 →500円オフ

☆5,000円以上 →300円オフ

☆3,000円以上 →200円オフ

☆2,999円以下 →100円オフ

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致します。他にも「まとめ買い割」「リピーター割」がありますのでコメント欄よりお伝え下さい!

◇商品名

ナイキのスウェットです!

◇ポイント

人気カラーのキャメルイエローボディ、レアな銀タグ、フロントにはビッグスウッシュ、90年代らしい身幅、袖幅の広いゆるダボスタイルが大変カッコいい一着です☆

◇コンディション

使用感、全体的に薄汚れはありますが古着らしい風合いがあるアイテムです。9,10枚目の画像にてご確認下さい!

サイズタグが薄れています。サイズは採寸データを参考にしています。ご確認下さい☆

◇カラー

キャメルイエロー

◇サイズ

サイズタグ無し(登録上はLとなります)

◇採寸データ(平置き)

着丈64.0cm

身幅65.0cm

肩幅61.0cm

袖丈56.5cm

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい

◇その他

古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい

交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

