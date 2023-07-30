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【現品限り一斉値下げ！】 ☆無垢材(ナラ)ローテーブル、ベンチとしても☆ センターテーブル

商品の説明

種類ナラ材
リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・４幅１３０×奥行８０×高さ６０ｃｍ
サイズ横160cm 高さ42cm 幅40cm
送料無料 ヒュルスタ HULSTA NOW! NO.7 センターテーブル
天板厚さ4cm
BoConcept ボーコンセプト　デンマーク　目立った傷汚れなし　大幅値下げ
ローテーブルやベンチとしても使って頂けます。
送料込 クラッシュゲート ノットアンティークス LIZA コーヒーテーブル
引取り来て頂ける方値引きさせて頂きます。

【※mizu様専用】ヒラシマ　レガーレ クラムテーブル 105

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

美品⭐︎高級ローテーブル

カシャコーヒーテーブル/ KASHA COFFEE TABLE クラッシュゲート

アンティークミシン台　ジャノメ

☆無垢材(ナラ)ローテーブル、ベンチとしても☆
種類ナラ材サイズ横160cm 高さ42cm 幅40cm天板厚さ4cmローテーブルやベンチとしても使って頂けます。引取り来て頂ける方値引きさせて頂きます。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【現品限り一斉値下げ！】 ☆無垢材(ナラ)ローテーブル、ベンチとしても☆ センターテーブル

46分钟前

【現品限り一斉値下げ！】 ☆無垢材(ナラ)ローテーブル、ベンチとしても☆ センターテーブル

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acf589b80

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acf589b80
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一生もの　楢（オーク）無垢材を使用した ローテーブル　/　ベンチ（背高タイプ） | iichi ハンドメイド・クラフト作品・手仕事品の通販

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