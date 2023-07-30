【現品限り一斉値下げ！】 ☆無垢材(ナラ)ローテーブル、ベンチとしても☆ センターテーブル

種類ナラ材

リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・４幅１３０×奥行８０×高さ６０ｃｍ

サイズ横160cm 高さ42cm 幅40cm

送料無料 ヒュルスタ HULSTA NOW! NO.7 センターテーブル

天板厚さ4cm

BoConcept ボーコンセプト デンマーク 目立った傷汚れなし 大幅値下げ

ローテーブルやベンチとしても使って頂けます。

送料込 クラッシュゲート ノットアンティークス LIZA コーヒーテーブル

引取り来て頂ける方値引きさせて頂きます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類ナラ材サイズ横160cm 高さ42cm 幅40cm天板厚さ4cmローテーブルやベンチとしても使って頂けます。引取り来て頂ける方値引きさせて頂きます。

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【※mizu様専用】ヒラシマ レガーレ クラムテーブル 105美品⭐︎高級ローテーブルカシャコーヒーテーブル/ KASHA COFFEE TABLE クラッシュゲートアンティークミシン台 ジャノメ☆無垢材(ナラ)ローテーブル、ベンチとしても☆