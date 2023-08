〜プロフィールも一読いただけると幸いです〜

719-19【極美品】Dior ディオール カフス・タイピンセット CDロゴ ゴールド タイタック ビジネス アクセサリー カフスリンクス ネクタイピン

★商品の状態★

使用感の少ない極美品【USED品】です。

若干の擦れが見受けられますが、目立つ傷や汚れは無く大変きれいな状態でございます。

商品の到着後すぐにご愛用いただけます。

※あくまで中古品とご理解ご了承の上、購入をお願いいたします。

★商品の詳細★

カラー:ゴールド

カフスサイズ:1.7㎝ × 1.4㎝

ネクタイピンサイズ:1.3㎝ × 0.9㎝

付属品:なし ※箱が必要な場合は+1500円で販売致します。

★その他★

※北海道公安委員会の古物商許可証の元、【有資格者 会員限定】オークネットブランドオークションにて購入したものです。

※オークション運営にて鑑定が行われ出品された商品となりますので、ご安心してご購入いただけます。

※過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

カラー...ゴールド

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

