最新のデザイン 70s ビンテージ BIG MAC ビッグマック デニム オーバーオール 古着 オーバーオール

【ブランド】ビッグマック

【生産国】USA

【色】デニム

【品質】コットン ポリ

【特徴】UNION MADE

ビッグマックのオーバーオールです。1970年代のアイテムです。素材はコットンポリ、柔らかく着やすい素材です。赤のステッチが可愛く、バックポケットの当て布など、ワークウェアらしくしっかりとした作りです。実寸からウェストは35インチ、レングスは31.5インチほどです。アメリカで見つけた一点物、宜しくお願い致します。

☆画像では171㎝60キロが着用しており、ゆったり着用できるサイズ感です。

☆色はお使いのスマホ、PCによって変わる場合がございます。

【状態】 数点の小さな汚れ、右腿裏に多少の色落ちがございますが、色の残った良好なユーズド状態です。生地はしっかりしており、問題なくご使用頂けます。販売前に洗濯済みです。

サイズ表記:

実寸:ウェスト 44㎝×2

股下(股下~裾先) 79㎝

股上(前掛け~股下) 64㎝

全長(前掛け~裾先) 138㎝

アウトシーム 113㎝

ワタリ幅 34㎝

裾幅 25.5㎝

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ビッグマック 商品の状態 やや傷や汚れあり

