70年代ハーレーダビッドソン ヴィンテージ レザージャケット 希少スタッズ



a119 POST&CO【XL】本革 lampoランポ 大きめゆったりコート

~商品詳細~

新品カルバンクラインレザージャケット



☆ユーロ古着☆【ファイヤーマンジャケット 本革 スエード】メンズ2XL

古着のレザーアイテムをリメイクで再構築した

ラッキーストライク レザージャケット

リーバイス1stモチーフのレザージャケット。

サイズ2 イサムカタヤマ バックラッシュ



ユニクロ牛革ライダース❗️

506xx(1st)のディテールを細かく再現しております。

FACTOTUM メンズレザージャケット



AVIREX 80年代 レザージャケット

フロントに胸ポケットがございます。

ISAMU KATAYAMA BACKLASH ライダース



クロムハーツ フラリーズ/FLURRIESレザーブルゾン未使用に近いJVP

1stのバックにつくシンチバックのベルトは

French army pilot leather jacket

通常のベルトで再現しており、こちらは外せませんが見た目がかっこいいです。

shellac シェラック レザージャケット 46



NUMBER(N)INE×STUDIOUS ラムレザージャケット sサイズ売約済

その他復刻のUNION MADEのボタンを使用

未使用 Backlash gullam完全別注 レザーシャツ 復刻

しております。

BACKLASH バックラッシュ



定価15万円XXXL‼️92%off‼️新品‼️ラム革ジャケット EU 製 黒

オレンジカラーのステッチがよりブラックのレザーを引き立てる雰囲気抜群のアイテム。

60〜70s フランス軍フライトレザージャケット/民間品



BIGLIETTI レザージャケット レザーコート 古着 ヴィンテージラムレザー

裏はキルティング使用。

UNITED ARROWS レザージャケット ラムレザー ライダースジャケット



まいぱぱさん専用!AVIREX G-1 レザー フライトジャケット 羊革 S

他にも同じデザインのものを販売しておりますが、

EDIFICE エディフィス シープスキン ジャケット ライダース

生地自体はどれも一点物なので古着好きには更に

Schott × EDIFICE ライダースジャケット

魅力なジャケットです。

★人気希少★AVIREX レザージャケット MA-1 フライングシャーク



ライダーズメッシュジャケット

ユーロヴィンテージ、フレンチヴィンテージ、

PPFM ライダース 茶色 羊革ジャケット メンズ

フレンチワークがお好きな方にも!

美品 WACKO MARIA Stie-lo シングル レザー ジャケット



古着 vintage レザースリーブスタジャン 襟革 ブラック M



美品!ビッグサイズ42!ネペンテス初期製品!襟付きシングルライダース黒ブラック

「素材」

needles レザーブルゾン

・キルティング部分以外レザー

オールセインツ シングルレザージャケット



バックラッシュ ライダースジャケット

「サイズ」

Schott perfect 34 牛タグ

・2XL表記

OLD GAP 牛革レザージャケット ライダースジャケット XS 着用感M

着丈 70

【希少】XL相当strathconar 羊皮革 ビンテージレザージャケット

肩幅 52

【新品同様】US ARMYフライトジャケットA2タイプです。胸、肩他にワッペン付

身幅 67

Vintage VeraPelle Leather Jacket イタリア製



【一点物 美品】incarnationカーフショルダー レザージャケット

「カラー」

【ゆうさん専用】ハーレーダビッドソン テメリティスリムジャケット XL

・ブラック オレンジ

期間限定値下げ imperfect malibucowboy レザージャケット



3日感限定セール!バックラッシュ イタショル グリーンM 超希少カラー

「状態」

Black by VANQUISH◆シープレザーダブルライダースジャケット

・古着の生地を使用しているため経年変化による

ハリー様専用 REATS TAILOR ZAZOUS Ridersjacket

多少の使用感はございますが、古着に慣れている

希少 エアロレザー ライダース ジャケット ブルゾン

方であれば安心して着用可能です。

激レア 個性派 リメイク 革ジャン レザージャケット エルヴィス・プレスリー



【定価15万】JOHN LAWRENCE SULLIVAN 総柄 レザー 美品

数点ございますので画像と異なり多少の個体差は

超希少 90s 刺繍 GⅢ NBA レイカーズ LAKERS スタジャン 肉厚

ご了承ください。

vintage leather riders jacket



【美品】Theory セオリー ラムレザージャケット ブラック M

ヨンピルさん専用【セール】MOLEC ラムレザーブルゾン レザージャケット



値下げ SHELLAC レザージャケット

他にもアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍、スイス軍、オランダ軍などのユーロミリタリーやeuro vintage、French vintageなどもございます。

バーバリーブラックレーベル レザージャケット 羊革 ノバチェック M



クロムハーツ CHROME HEARTS クリティン ライダースジャケット L

C729

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

