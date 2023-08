カラー···グリーン

MA-1 ミリタリー フライジャケット

人気モデル···n-3b(フライトジャケット)

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

周りと差をつけるならこの1着✨

グレーがかった緑なので、渋いです。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

