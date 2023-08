新品未使用の象印 籐ポット魔法瓶 藤アイスペールクールラタンセット TS-80Bです。

昭和レトロの物で、とても味わいある希少な品物です。

商品の状態は、長期保管品ですが目立つ傷は無く藤のほつれやキレ無くとても良いです。

微細な傷はご理解お願い致します。

画像でのご確認お願い致します。

付属品は、ポットと、アイスペールと

アイストングと説明書と元箱です。

自宅保管品ですので微細ご理解お願い致します。

【仕様】

★籘の魔法瓶ポット

籐 ポット 1.0L VGR-1000

★容量 満水容量 1.0リットル

実容量 0.98リットル

★保温効力 50度以上 (24時間)

68度以上 (10時間)

★籐アイスペール

★容量 1.2L JF-1200

★アイストング 約 13㎝

★商品外箱 高さ 約16.5㎝ 幅 約39.5㎝

奥行き 約29.5㎝

※送料込みの精一杯の価格ですので

お値下げは不可でお願いいたします。

#くまきちの商品一覧はこちらからどうぞご覧くださいませ

管理番号棚4600

商品の情報 ブランド 象印 商品の状態 新品、未使用

