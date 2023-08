人気デザイナー 並行輸入品　wackomaria ワコマリア　アロハ　バスキア　L シャツ

◎細かい事が気になる方はご購入をお控え下さい◎

◎トラブル防止の為必ずすべて説明をお読み下さい、内容にご納得いただけない場合はご購入をお控え下さい。

◎すり替え防止の為、返 品 は一切お断り致しますので、ご了承下さい、

※素人検品ですので、細かい汚れやホツレがある場合がございますので、気になる方はご購入をお控え下さい。

※スムーズにお受け取り評価いただける方のみご購入下さい。

☆状態は画像でご判断下さい、ご理解いただける方のみお買い求めください、国内の正規品にこだわりがある方は購入をお控えください。

ワコマリアのバスキアのコラボのアロハシャツになります。

知人から購入した並行輸入品になります。

Mサイズ

肩幅:46cm 身幅:116cm 着丈: 73cm 袖丈27cm

Lサイズ

肩幅:48cm 身幅:120cm 着丈: 75cm 袖丈27cm

xlサイズ

肩幅:50cm 身幅:124cm 着丈: 77cm 袖丈29cm

【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。】

気になる方はお早めにご購入お待ちしております、宜しくお願いします。

☆並行輸入品(海外正規品)について

(並行輸入品)で購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

#ワコマリア #WACKOMARIA #バスキア

並行輸入品 wackomaria ワコマリア アロハ バスキア L

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

