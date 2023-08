ご覧頂きありがとうございます。

お顔が見えないからこそ心を大切にし、大手カメラ店に劣らない信頼、迅速を遵守したお取り引きを心がけています。

どうぞよろしくお願い致します。

☆女性やお子様も安心の除菌クリーニングを施工してから発送

☆細部まで検品済み

☆初期不良対応

【★希少・新品級★ AGFA OPTIMA 1535 sensor ★清潔感溢れる綺麗な外観! 濃いカビ・クモリ無し! 二重像合致!検品にて動作確認済! 完動品!】

【外観】

通常使用によるスレ、キズは僅かにありますが、全体的に使用感の少ない非常に綺麗なコンディションを保っております。

ラバーも黒々としており、清潔感に溢れています。

マウントに関しても最高のコンディションです。

各ダイヤルやボタンにスレ、文字消えなども御座いません。

モルトも劣化見られずとても綺麗です。

当然凹みやキズ、スレなども見られませんので、大変満足して頂けると自信を持ってオススメ出来る逸品です。 画像にてご確認下さい。

【光学】

ファインダーに小カビ、スレが見られますが共に視認性に影響にないので安心です。

その他ファインダー内に使用によるチリ、ホコリは少なく、クモリ、キズなども御座いません。美しく綺麗なコンディションになっております。

レンズ部分に小カビが見られますがこちらも実写に影響ありません!

その他クモリ、キズなど御座いませんので問題なく撮影をお楽しみ頂けます。

【動作】

専門店において動作確認も細かくチェックをしております。

シャッター、タイマ―、各種機能、露出機能、フラッシュ全て全く問題ありません。

レンズ部分も油染みなどありませんので問題なく動作致します!

不安要素一切ございません!!

自信をもっておすすめしたい商品でございます。

お探しの方も多いとは思いますが一点のみのご紹介です!

当方のこれまでの評価も是非確認してご検討下さいませ。

★お届けする商品★

・本体

※その他写真に写っているものが全てです。

※プロフィールをお読み頂いてからのご購入よろしくお願い致します。

大切に使って頂ける方へ真心を込めてお届け致します。

※ご質問があればお気軽にご連絡ください。必ずお返事致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

