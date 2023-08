1輪愛薔薇芸術。廃盤 アンダーカバー パーカー 白 ヨウジヤマモト Y-3

一輪の華薔薇で愛を見に纏いを幸せを掴みとって頂きたい。

ハーゲンダッツとのコラボ

釘に刺さった熊が意味深で素敵やん。

個人的にレアで他と一切被ることなく写真映えするので大大大大好きでした。

早い者勝ちとさせて頂きます。

お気に召して、よろしければ

即購入、頂いて構いません。

他の商品とのおまとめ買いが

お買い得になっております。

※着用回数3回

※サイズ XXL 着丈70身幅58肩幅50袖丈72

※ 購入先 公式青山店舗

※目立つ傷や汚れ 特になし

コアなオシャレファンに愛され続ける

UNDERCOVERのの世界を国内発の〈RITA(リタ)〉の設立10周年を記念したスペシャルなコラボを、開催し発表された豪華デザイン。

象徴的企業ロゴもいえる “U” を封印し

Ritaの象徴でもある薔薇の花と釘に刺さった熊ベアーを組み合わせた豪華スペシャルWHITEフーディー。

トレンドのオーバーシルエット。

極めつけには_には両ブランドのダブルネームに加え10thのロゴ入りでストリートを演出。

レア ブラック Mサイズ



観る、飾るだけでも芸術。

かっこいい 可愛い では収まらない。

愛を追求し全て抑えた極上の魅力的な1品です。

男女共に

ですので大活躍するモデルをおすすめです☆

商品購入後の商品に関するメッセージも全力で

ご対応させて頂きます。

よろしくお願い申し上げます。

Yohji Yamamoto LEGENDA OY スカルローズ 論理 lonely FR2 COMME des GARÇONS NEW ERA STUSSY 入手困難 N113

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1輪愛薔薇芸術。廃盤 アンダーカバー パーカー 白 ヨウジヤマモト Y-3一輪の華薔薇で愛を見に纏いを幸せを掴みとって頂きたい。釘に刺さった熊が意味深で素敵やん。個人的にレアで他と一切被ることなく写真映えするので大大大大好きでした。早い者勝ちとさせて頂きます。お気に召して、よろしければ即購入、頂いて構いません。他の商品とのおまとめ買いがお買い得になっております。※着用回数3回 ※サイズ XXL 着丈70身幅58肩幅50袖丈72※ 購入先 公式青山店舗※目立つ傷や汚れ 特になし コアなオシャレファンに愛され続けるUNDERCOVERのの世界を国内発の〈RITA(リタ)〉の設立10周年を記念したスペシャルなコラボを、開催し発表された豪華デザイン。 象徴的企業ロゴもいえる “U” を封印しRitaの象徴でもある薔薇の花と釘に刺さった熊ベアーを組み合わせた豪華スペシャルWHITEフーディー。トレンドのオーバーシルエット。極めつけには_には両ブランドのダブルネームに加え10thのロゴ入りでストリートを演出。観る、飾るだけでも芸術。かっこいい 可愛い では収まらない。愛を追求し全て抑えた極上の魅力的な1品です。男女共にですので大活躍するモデルをおすすめです☆商品購入後の商品に関するメッセージも全力でご対応させて頂きます。よろしくお願い申し上げます。Yohji Yamamoto LEGENDA OY スカルローズ 論理 lonely FR2 COMME des GARÇONS NEW ERA STUSSY 入手困難 N113

