最安値で 紫龍 【＊注意＊】聖闘士聖衣神話 & 初期青銅聖衣 氷河 コミック/アニメ

ご覧頂きありがとうございます^_^

★注意★

リバイブ版ではなく珍しい初期版なのですが、

フェイスパーツが通常版の顔は無く、聖闘士聖衣神話 暗黒スワン&暗黒ドラゴンのボーナスパーツ叫び顔になっています。

●紫龍は通常顔と閉眼パーツの代わりに叫び顔(閉眼パーツの顔無し)

●氷河は叫び顔のみ(通常顔無し)

【出品理由】

コレクション整理の為

【商品情報】

購入して、ケースに飾った後暗室にて保管していました。過度に状態を気にされない方よろしくお願いします。

本体に目立った傷など無いのですが、顔のパーツが違う為商品の状態をやや傷や汚れ有りににしています。

【商品状態】

開封中古品になります。

◆本体に目立った傷はないのですが、昔の商品ですので箱などに経年劣化による細かい傷がある場合がございます。

◆商品の状態は良いと思いますが、素人検品による判断のため神経質な方や完璧を求めている方はご購入をお控えください。

◆画像に写っているものが全てになります。

★本文を理解された上でご購入を検討下さいますよう、よろしくお願いします。

s.h.フィギュアーツ

S.H.フィギュアーツ

s.h.figuarts

S.H.Figuarts

robot魂

ROBOT魂

ロボット魂

メタルビルド

ガンダム

聖闘士聖衣神話

聖闘士聖衣神話 ex

聖闘士聖衣神話 EX

キグナス氷河

ドラゴン紫龍

初期青銅聖衣

聖闘士星矢

セイントセイヤ

#BANDAI

#聖闘士星矢『聖闘士星矢』シリーズ

#紫龍

#聖闘士聖衣神話ドラゴン紫龍初期青銅聖衣

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

