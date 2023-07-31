2022新作モデル 美品【希少サイズ】Tocca 花柄 ワンピース ベージュ　XL ひざ丈ワンピース

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(素人の平置き採寸ですので

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若干の誤差はご了承ください。)

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季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トッカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】Tocca トッカ花柄 総柄 ワンピース希少サイズ 大きいサイズ ゆったりサイズAライン フレア フレンチスリーブ マルチカラーカラー：シャンパンゴールド ブラック ベージュ 黒 クリーム色サイズ：6 （XL相当）着丈：92cm肩幅：38cmバスト：45cmウエスト：39cm袖丈：10cm(素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。)素材：表地 キュプラ60％ 綿40％ 裏地 ポリエステルサイドファスナー裏地あり透け感なし特に目立つ傷や汚れはなく、非常に綺麗な状態だと思います。おすすめシーン：結婚式・披露宴・2次会謝恩会・卒業式 ・食事会・同窓会 ・撮影・コンテスト袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トッカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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