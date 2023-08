『3年保証』 Pay money To my Pain K シルバーネックレス 邦楽

【新品/未使用・送料込】PTPネックレスPay money To my Pain

Benny × Pay money To my Pain

限定プレミアムコラボデザイン

《 PTPロゴ ネックレス925シルバー 》

サイズ : 縦32mm、横17mm、厚さ2.5mm

チェーン40-45cmにアジャスト可能

素材 : ネックレス925シルバー使用

商品状態 : 新品未使用未開封、収納ポーチ付き。

商品説明 :

BLARE FEST2020で奇跡の復活を遂げたPay money To my Pain。クリエイティブチームによって構成された「幸せの息子」を意味を持ち、常に身につけているモノ 、その人たちにとってお守りとなる象徴を目指し、2019年12月に立ち上がったアクセサリーブランドBenny。

ZOZOTOWN「GIFTED SOCIETY」ショップでのみ販売した商品になります。

Benny … 2019年「幸せの息子」の意味を持つBennyは、常に身につけてるモノ、その人たちにとってお守りとなる存在を目指し、デザインチームで立ち上げられたアクセサリーブランドです。

#ZOZOTOWN

#PaymoneyTomyPain #PTP #Benny

#BLAREFEST2020

#bonez

#JESSE

#Nietzscheのbonez

#EDO

#RIZE

#TheBONEZ

#JESSE

#Jesse McFaddin

#Crescent

#ブレアフェス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

