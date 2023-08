サンバロナ レザーにリファインド レザーのディテールを施した、かっちりとしたバックパック。

ノースフェイス THE NORTH FACE リュック バックパック

下までワイドに開くダブルジッパーで、A4サイズや15インチのノートパソコンをらくらく収納可能。

内側に多機能ポケットと前面に2つのジップ付きポケットを配しました。背面には通気性の高いメッシュを採用。

お出かけ用のバッグをお探しの方

ぜひこの機会にいかがでしょうか?

○アイテム

コーチ COACH

リュックサック バックパック デイパック

ゴッサム

サンバロナレザー リファインド レザー 本革

メンズ レディース ユニセックス

大容量 ビジネス 通勤通学

デート お出かけ 人気

○サイズ

タテ40.5cm

ヨコ28.5cm

マチ9.0cm

ショルダー94cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

未使用の状態で保管しておりました。 素人管理ですので、多少の傷や汚れはご容赦下さい。

写真で状態を確認の上ご購入下さい!

○素材

サンバロナ レザー×リファインド カーフ レザー

○カラー

ブルー 青

ライトブルー

○購入元

大手リサイクルショップ

オークションストア

鑑定済み正規品になります✨

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

カラー···ブルー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···本革

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

