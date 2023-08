こちら中古品になります。

掲載写真のものが出品内容の全てとなります。

商品の詳細については、メーカー様HP等もご参照ください。

<出品内容詳細>

型番:PD-KB800B

US配列版、キーキャップは刻印タイプになります。

TYPE-Sモデルではありません。

外箱と製品マニュアル、および専用吸振マット(貼り付け済み)合わせての出品です。

同梱の単三乾電池は使用済みです。

[商品状態]

一年ほど前に購入した品になります。

宅内で使用するため購入した品ですが、使用頻度が減ったため出品する運びになりました。

本格的に使用した期間は半年程度になります。

有線、無線接続環境両方で動作を確認しています。

本体左右の端部分と前面に一か所ずつ小さな打痕と引っかき傷が見られます。

また本体色の関係から、明るい場所では全体的の微細なスレ跡が見て取れるので

ある程度使用感を感じる外観になっています。

また、貼り付けている吸振マットは端部分が若干削れています。

あくまで中古品であることをご留意ください。

上記の内容にご納得頂いた上で、ご検討頂ければと存じます。

ここまでお目通し頂き、ありがとうございました。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

