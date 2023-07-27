【国内在庫】 festaria フェスタリア ピンキーリング 1.5 リング

festaria フェスタリア ピンキーリング

華やか！k18 アコヤ真珠 ダイヤ デザイン リング 7.64g M1185



【新品】K18フリーサイズリング

ピンクゴールド

sora様専用ページ

ダイヤモンド/ピンクサファイア/ルビー

Dior DIO(R)EVOLUTION リング

18K

ティファニー モンタナサファイア ナローリング 美品 14号

サイズ 1.5

ラザール ダイヤモンド ダイヤ リング ベルヴェデーレ 定価17万



美品！！ agete ☆ k10 ダイヤモンド0.02ct リング

2020年に4〜5万円程で購入

【タイムセール】プラチナダイヤモンドリング

保証書と箱あります

アレキサンドライト リング



プラチナダイヤモンドリング 0、57 刻印 【鑑別書あり】

購入後好みも変わったこともあり、使用したのは10回くらいかと思います。

18k プラチナ900 コンビリング デザインリング

特に目立つ汚れなどはありませんが

mikimoto(ミキモト) リング美品 - レッド

素人保管のため、ご了承の上ご購入ください。

ティファニー フランクゲーリートルク ナロー リング 8号 極美品



【最終価格】アガット リング 9号

宜しくお願いします❁

商品の情報 ブランド フェスタリアビジュソフィア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

festaria フェスタリア ピンキーリングピンクゴールドダイヤモンド/ピンクサファイア/ルビー18Kサイズ 1.52020年に4〜5万円程で購入保証書と箱あります購入後好みも変わったこともあり、使用したのは10回くらいかと思います。特に目立つ汚れなどはありませんが素人保管のため、ご了承の上ご購入ください。宜しくお願いします❁

商品の情報 ブランド フェスタリアビジュソフィア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

鑑定書付き ハートシェイプ ダイヤ pt900 リング最高品質. pt950プラチナクラシック指輪1.0 ctダイヤモンドリン 218k ダイヤモンドリング