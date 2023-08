新しいスタイル 正規品 新品 【おまけ付き】 21ss ヨウジヤマモト ニューエラ キャップ キャップ

※偽物が大量に出回っておりますので、ご注意下さい。

購入元 THE SHOP ヨウジヤマモト

カラー ブラック ホワイト

素材 コットン

サイズ フリーサイズ

状態 新品未使用

購入者の方には

・THE SHOPヨウジヤマモト

クリアファイル

・THE SHOPヨウジヤマモト

ステッカー

おまけで同封させて頂きます。

ゆうパケットプラスまたは、

宅急便コンパクトでの発送予定です。

━━━━━━━━━━━━

【商品詳細】

・「Yohji Yamamoto」×「New Era」

Spring & Summer 2021。

・カーブドバイザーキャップ[9THIRTY]を

ベースモデルに採用。

・フロントに

Yohji Yamamoto Homme Fall & Winter 2016 Collectionのインビテーションに

採用されたアートワークをフィーチャーしています。

━━━━━━━━━━━━

※「商品説明文」の無断転載・コピーの悪用は、お止め下さい。

見かけた場合、即通報+事務局に問い合わせで2回以上通報してます。

メルカリの規約違反に該当し、

"アカウント無期限停止"または

"アカウント強制削除"になります。

迷惑行為は、お止めください。

━━━━━━━━━━━━

※新品未使用品でございます。

※当方のプロフィールをご確認しご了承頂けた方のみ、ご購入をお願い致します。

【関連検索ワード】

#yohjiyamamoto

#ヨウジヤマモト

#NewEra

#ニューエラ

#9THIRTY

#21ss

#朝倉優佳

#向井理

#白石麻衣

#欅坂46

#生田絵梨花

#生駒里奈

#Alexandros

#川上洋平

#般若

#中島裕翔

#キングアンドプリンス

#岸優太

#9THIRTY

#9TWENTY

#ユニセックス

#ワンオク

204

商品の情報 ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 新品、未使用

