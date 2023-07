ご覧いただきありがとうございます(^^)

●ブランド

●商品説明

●カラー

赤 レッド

●サイズ

M

平置きで実寸(cm)

肩幅:41

身幅:52

着丈:71

袖丈:69

着画はお断りいたします。

平置きでの素人採寸です。

多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m

●素材

リネン(麻)100%

●その他

原産国:イタリア製

付属品:なし

●状態

若干の使用感はありますが、目立った傷、汚れはなくまだまだ着ていただける綺麗な状態のお品です。

メチャクチャ珍しいパッチワークのジャケットです。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

※お持ちの携帯の設定や機種の違いで色の見え方が異なる場合がございます。

ご了承ください。

その他ご不明な点がございましたらコメントにてご連絡お願いいたします。

カラー···レッド

柄・デザイン···無地

アウター形···ダブル

フード···フードなし

季節感···春、夏

ご覧いただきありがとうございます(^^)●ブランドティージャケット T-JACKET●商品説明【希少カラー】リネン100 麻 イタリア製 テーラードジャケット ダブル レッド 本切羽 春 夏●カラー赤 レッド●サイズM平置きで実寸(cm)肩幅:41身幅:52着丈:71袖丈:69着画はお断りいたします。平置きでの素人採寸です。多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m●素材リネン(麻)100%●その他原産国:イタリア製付属品:なし●状態若干の使用感はありますが、目立った傷、汚れはなくまだまだ着ていただける綺麗な状態のお品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。※お持ちの携帯の設定や機種の違いで色の見え方が異なる場合がございます。ご了承ください。その他ご不明な点がございましたらコメントにてご連絡お願いいたします。カラー···レッド柄・デザイン···無地アウター形···ダブルフード···フードなし季節感···春、夏

