超安い SexyZone Sexy Power Tour 初回限定盤 DVD 新品未開封 ミュージック

Sexy Zone

滝沢歌舞伎 DVD/Blu-ray セット

定価: ¥ 5600

福岡、横浜、大阪、名古屋の4カ所、計13公演を行った"Sexy Zone Sexy Power Tour"の、3月29日@横浜アリーナ公演を収録。

初回限定版の特典ディスクには、特典映像: Document Movie of Sexy Power Tour (福岡~横浜~大阪~名古屋/ツアー初日から裏側を密着!

コンサート会場のみならず、外に飛び出したメンバーのプライベートな素顔も必見。

ボリューム満点のドキュメント映像!)収録。

スペシャルフォトブック (32P)、トレーディングカード5枚セット[佐藤勝利/中島健人/菊池風磨/マリウス葉/松島聡]封入。

初回限定版特製三つ折りジャケット仕様。

SexyZone Sexy Power Tour 初回限定盤 DVD です!

写真の物が全てです

バックのジャニーズJr.にデビュー前のKing & Princeメンバーがいます!

国内正規品、新品未開封です!

新品のため再生不良等、初期不良があってもこちらでは対応できません

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

