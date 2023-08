メゾンマルジェラのデニムです。ももから下が広くバギーのような形です。デニムの縫い目のデザインがおしゃれです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メゾンマルジェラのデニムです。ももから下が広くバギーのような形です。デニムの縫い目のデザインがおしゃれです。後ろのポケットのデザインもいいです。柔らかい方のデニムで履き心地がいいです。裾は長く、折って着用していました。着用回数2.3回。ホームクリーニングを済ましています。シミ、汚れ、傷など無く状態は良好です。セールで80000円ぐらいで購入しました。サイズが合わなくなりましたので出品いたします。中古品をご理解くださる方のご購入宜しくお願いします。サイズ44平置き素人採寸腰幅42㎝ヒップ幅56㎝もも幅32㎝裾幅33㎝股上34㎝股下82㎝

