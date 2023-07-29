予約販売 リバティ　ハンドメイド　ワンピース ロングワンピース

国産リバティカペル ハンドメイドワンピース

95700円 モンクレール ハイク コラボ ワンピース レディース 完売

たっぷりと生地を使いワンピースを作りました。

Lok Fu様



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自分用でしたが、似合わないのでどなたか着て下さる方がいらしたらと思います。

グレイス様専用 テイクオフ鎌倉 ドット ワンピース 綿麻 綿 麻 水玉



ピンクハウス いちごハートリボン柄ミディ丈ワンピ

作ってから自宅保存、また素人の手作り物にご理解のある方よろしくお願いします。

ronherman別注 unionlaunchワンピース ユニオンランチ



【新品・未使用・タグ付き】A.P.C. Suzanna ワンピース

着丈 104cm

新品未使用【marble SUD】ワンピース

袖丈 42cm

本日終了 ADAM ET ROPE ライトシェルマルチWAY ワンピース

肩からウエスト切り替えまで 45cm

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身幅 63cm

アルアバイル イペカスモールサラササイドフリルワンピース★1週間限定

裾幅 103cm

【NOMBRE IMPAIR ノンブルアンペール】新品 タグ付き ワンピース

ボタン直径 1cm(貝ボタン)

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オオカミとフクロウ 黄色いアヒルのエリック

カラー···ブルー

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柄・デザイン···花柄

Flower Field Ruffled Wrap Dress

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

国産リバティカペル ハンドメイドワンピースたっぷりと生地を使いワンピースを作りました。自分用でしたが、似合わないのでどなたか着て下さる方がいらしたらと思います。作ってから自宅保存、また素人の手作り物にご理解のある方よろしくお願いします。着丈 104cm袖丈 42cm肩からウエスト切り替えまで 45cm身幅 63cm裾幅 103cmボタン直径 1cm(貝ボタン)カラー···ブルー柄・デザイン···花柄袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

新品未開封＊トッコ レースシアーチェックシャツワンピース オフィス上品清楚春夏off-white ワンピース専用 noir kei ninomiya チュールワンピース 黒 フリルMARIHA マドモアゼルのドレス ライトベージュ ワンピース マリハmomono-hana♡リネンワンピース