NEEDLES ニードルズ

Track Pant - Poly Smooth

H.D. Track Pant

■色 Ice White アイスホワイト 白

■東京都内の正規店で購入しました。

■サイズ レディース1

ウエスト62cm

股下 約60cm

※素人採寸につき、多少の誤差ご了承下さい。

新品未使用。撮影のため袋から出したのみです。

ヒザデルが手持ちに多く、整理のため出品します。

※すり替え防止のため返品はご遠慮ください。

カラー···ホワイト

丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ニードルス 商品の状態 新品、未使用

NEEDLES ニードルズ Track Pant - Poly Smoothトラックパンツ ヒザデルH.D. Track Pant■色 Ice White アイスホワイト 白■東京都内の正規店で購入しました。■サイズ レディース1ウエスト62cm股下 約60cm※素人採寸につき、多少の誤差ご了承下さい。新品未使用。撮影のため袋から出したのみです。ヒザデルが手持ちに多く、整理のため出品します。※すり替え防止のため返品はご遠慮ください。#ネペンテス#needles#ニードルス#エンジニアードガーメンツ #ロドリリオン#千鳥#千鳥ノブ#ジャージ#ヒザデル#needlesトラックパンツ#needlesヒザデル#トラックパンツニードルス トラックパンツニードルズ トラックパンツヒザデル ヒザデルパンツ ヒザデル パピロン needles track pants Poly Smooth straight hd h.d. h.d chacoaltokyoカラー···ホワイト丈···フルレングス柄・デザイン···無地

