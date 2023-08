◎ブランド

◎商品説明

70年代champion、reverse weaveのパーカーです。USA製、コットン90/ポリ10素材なので単色タグ前期に当たります。復刻ではなく確実vintage 品です。三段ロゴのカレッジ物で、ノースウェスタン大学の女子陸上部、7番目の部員用の1着だと思います。プリントがここまで綺麗に残ってる状態のものは、とても希少かと。vintage好き、アメカジ好き、コレクターの方などにオススメです。

70s REVERSE WEAVE

USA製 usa製 アメリカ製 三段 3段

70年代 リバースウィーブ 単色タグ vintage

フーディー

カレッジ NORTHWESTERN ノースウェスタン大学 赤単色タグ 前期 ラバープリント

ウィングフット

◎カラー

レッド 赤

◎サイズ

Mサイズ

着丈66 身幅55 肩幅50 袖56

小柄な方にオススメです。

⚠︎素人採寸です。

◎状態

小さな穴やダメージを感じる部分もありますが、vintage品としては、とても綺麗な状態です。カラーも赤ですが、少しあせたピンク色のようにも、感じれます。フードが小さめのデザインになっています。

used品をご理解のもとご検討をよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

