Off-White × Nike Blazer Low "Black and Electro Green"

オフホワイト × ナイキ ブレーザーロー "ブラック アンド エレクトログリーン

サイズ:28.5cm

オンライン抽選にて当選致しました。

NIKEの箱のまま発送致します。

*すり替え防止のため、返品は不可とさせて頂きます。

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

