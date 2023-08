ご覧頂きありがとうございます(*^^*)

Galaxy S22 256GB ホワイト 中古

#他のたまさん☆彡商品はこちらへどうぞ

☘️こんな方にオススメ☘️

✔︎即購入したい方!

✔︎低価格で高品質な商品をお求めの方!

✔︎iPhoneを初めて買う初心者の方!

✔︎スマホ2台目買うか検討されてる方!

✔︎大切な人へのプレゼントを検討されてる方!

✨『たまさん☆彡』のおすすめポイント✨

①様々な機種を取り扱っており、バリエーション豊富!

②取引件数3800以上、フォロワー2400以上のトップ実績!

③30項目以上の動作確認で安心・安全な商品をお届け!

④最短当日、最長翌日のスピード発送!

⑤ PSE認証取得の高品質バッテリーを使用!防水加工済み!

_________________________

⌨商品情報

【商品名】iPhone8

【色】 gold

【キャリア】SIMフリー

【本体容量】64GB

【バッテリー容量】100%(新品)

【IMEI】354890090318250

【ネットワーク利用制限】○

【アクティベーションロック】解除済み

⌛商品状態

《画面》⇨【S】ホームボタンに極薄の割れが見えますが、クリック感や指紋認証など動作に問題ありません。画面に傷は無くとても綺麗です。

《側面》⇨【A】細かい傷が所々ありますが中古品にしては比較的綺麗です。

《背面》⇨【S】傷は無くとても綺麗です。

《動作確認》

☆通信接続/カメラ/スピーカー/マイク等、30項目以上の動作確認を実施している安全・良質な商品になります。

♿発送に関して

基本的に、購入頂いてから翌日までの発送を心がけています^ ^

午前中やお昼頃のタイミングでの購入があれば最短当日に発送いたします!

⛔️注意事項

キズなどの状態を全て伝えるよう努力しておりますが、お伝えしきれない細かなところもありますのでご了承下さいm(_ _)m

また、説明欄には無い異常な症状、動作不良などあれば受取評価前に限り、返品対応お受けいたします!いつでもご連絡下さいませ(^^)

✅備考

「たまさん☆彡」では、iPhone6s、iPhone7、iPhone8、iPhonex、iPhonexs等、他にも多様なiPhoneを揃えています!^_^

#他のたまさん☆彡商品はこちらへどうぞ ←

7381

15.19180

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

