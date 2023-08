【商品名】

CITYSHOP COTTON DOBBYシャツ

ブランド:ザシンゾーン THE SHINZONE

新品未使用◎ THE SHINZONE コットン フィールドジャケット カーキ

品番 :21SMSJK01

定価 :31,900円

メンズライクな雰囲気のフィールドジャケットです。コットンとナイロンをミックスした、軽くてさらっとした着心地のジャケット。ドロップショルダーにゆったりとしたスリーブ、豊富なポケットなど、メンズライクなデザインが旬のムードをオン。一番上のボタンを外せば開襟シャツ風になり、さり気なく女性らしさをアップできる。あえてワンピースなどのフェミニンなスタイルに投入しても可愛いです◎

【カラー】

カーキ

【サイズ】

平置き採寸です。素人採寸になりますので、誤差ご了承ください。

表記サイズ:free size

肩幅 58.5

身幅 70

袖丈 70

着丈 58

※単位:cm

【状態】

状態説明:新品未使用タグ付品です◎

※あくまで一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。

◆注意事項

一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解のある方宜しくお願い致します。

◆ご購入後24時間以内に発送できるよう努めております。

00624

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ボタン留め

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

