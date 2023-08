【安心発送】 【上下セット】The D ブライダルインナー　ビスチェE70&スカートセット ウェディング

クラウディア(KURAUDIA)のブライダルインナーとキレイウォーカー上下セット

こちらでお譲りいただき、

私がセカンドオーナーです。

ビスチェは結婚式の際に、VeraWang の

フェルナンダのインナーに着用しました。

インナースカートは、購入しましたが、

結果的に私は着用しませんでした。

下記にファーストオーナー様の情報を記載します。

●着用回数: 結婚式の際に1度使用

●購入店: 銀座クチュールナオコ

●購入金額: インナービスチェ定価21780円、

インナースカート定価16500円で購入

●サイズ目安

▽ブライダルインナー/インナービスチェ

E70 アンダーバスト70

バスト 90

▽キレイウォーカー/インナースカート

S ウエスト55〜63

ヒップ83〜88

結婚式当日はもちろん、前撮りにも使え、

細見えもして、ラインも綺麗に見えるので

本当におすすめです。

補正下着、矯正下着としても普段使いできますと

衣装担当のプランナーさんが仰っていました。

ホームクリーニング済みで、

見たところ、大きな汚れは確認できませんが、

使用品であることはご了承いただければと

思います。

#キレイウォーカー

#ブライダルインナー

#ウエディングインナー

#結婚式

#披露宴

#花嫁

#ウエディング

#クチュールナオコ

#クラウディア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

