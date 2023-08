USEDですので、神経質な方や新品をお求めの方はご遠慮下さい。

また、お荷物は火気厳禁なのでオイルを入れての発送はできません。

ご購入者様でご用意お願い致します。

細かな傷や凹み、等…使用感あります。

蓋のズレも少なく状態はまずまずです。

画像より…拡大しながら確認ご検討ください。

チムニーやフリントホイール辺りも簡単にお掃除はしましたが、汚れ残りあります。

タバコはやめて10年以上は使用していませんので、手元にオイルも無く着火の確認はしていませんが、火花は確認しました。

シルバーは使い続ける事でいい風合いが楽しめます。まだまだ愛用できますので、使用感等諸々ご理解頂きご検討ください。

当商品専用のケースや箱はありません。

▼ 90's Vintage(ヴィンテージ)

1996年製

Zippo (ジッポー)

STERLING SILVER

(スターリング シルバー)銀

MADE IN U.S.A.(アメリカ製)

カラー···シルバー、無地

送料込み

即買いOK

匿名発送、らくらくメルカリ便予定

*素人撮影です。蛍光灯の下で撮影したため実物の色と写真の色合いに多少違いがあるかもしれません。予めご理解下さいませ

オイルライター

SILVER PLATE

80's

925

純銀

銀張

銀盛り

アラベスク

アーマー

ボタニカル

マールボロ

Marlboro

RONSON

LARK

KENT

ハイライト

マイルドセブン

IMCO

FLAMINGO

マーベラス

コリブリ

DEWEL

ベトナム

スノーピーク

フラットボトム

ロンソン

カラー···シルバー

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 傷や汚れあり

